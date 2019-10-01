تأييد حبس "فتاة العياط" 45 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أيدت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الثلاثاء، حبس "أميرة. أ" المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها في العياط 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت دينا المقدم، محامية المتهمة استأنفت على قرار حبسها 45 يومًا وتم رفضه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه، استدرج الفتاة بحجة تسليمها هاتف صديقها، وزعم بعدها توصيلها إلى مسقط رأسها بمحافظة الفيوم، لكنه انحرف بها إلى منطقة صحراوية وحاول اغتصابها فسددت له عدة طعنات أودت بحياته.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة العياط، قررت تجديد حبس "وائل.أ" -تربطه علاقة عاطفية بالفتاة- وصديقه "إبراهم. م" لمساعدتهما المجني عليه مهند زهران في استدراج الفتاة إلى العياط لاغتصابها.