بعد 5 وقائع.. ضبط تشكيل متعلقات المواطنين بالطرق العامة بأسلوب المغافلة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بالطرق العامة بأسلوب المغافلة. تحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية، أفادت قيام "ثلاثة أشخاص" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين من الطرق العامة بأسلوب المغافلة بنطاق دائرتي قسمي شرطة أول وثان بنها. Advertisements عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال ترددهم على دائرة قسم شرطة أول بنها، وبحوزتهم " فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار-كمية من مسحوق الهيروين المخدر-سلاح أبيض ". وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها وحيازتهم للسلاح الناري والأبيض بقصد ممارسة نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد التعاطي، كما أقروا بارتكابهم 5 وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط 6 هواتف محمولة، ومبلغ مالي 700 جنيه من متحصلات السرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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