تأجيل محاكمة 37 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لـ 5 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 5 أكتوبر، لتعذر حضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد.

جدير بالذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.