‎رئيس مجلس الدولة أثناء استقباله للهيئة الوطنية للانتخابات: المجلس حريص على العدالة الناجزة- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قام وفد رفيع المستوى من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وكل من السادة المستشارين أعضاء الهيئة الوطنية المستشار فارس فام والمستشار أحمد عبود والمستشار ياسر المعبدي، والمستشار هاني محمد، بزيارة مجلس الدولة للتهنئة بثقة رئيس الجمهورية بتعيين المستشار محمد محمود حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة.

وصرح مصدر بالمجلس أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد أثنى على مجلس الدولة ودوره الرائد في حماية الحقوق والحريات العامة , خاصة المبادئ التي يستنها قضاة المجلس بصدد مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين في جميع صور الانتخابات .

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وأضاف أن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قد وجه الشكر للمستشار لاشين إبراهيم على زيارته لمجلس الدولة والوفد المرافق له، وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، وما تؤديه من عمل وفقاً للدستور والقانون بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلال تام وحيادية مطلقة .

وأكد رئيس المجلس حرص قضاة المجلس على تحقيق العدالة الناجزة في مجال مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين التي تمكنهم من عملية الاقتراع والمساهمة في الواجب الوطني، باعتبار أن هذا الحق هو أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم العامة.

حضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والمستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار يحيي خضري نوبى نائب رئيس مجلس الدولة.