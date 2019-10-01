أخبار مصر | برلماني: استحداث قوانين جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار خلال دور الانعقاد الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: استحداث قوانين جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار خلال دور الانعقاد الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة في مصر، عقب النشاط المكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي نتيجه للزيارات لخارجية التي أجراها للدول الاقتصادية الكبرى، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري في تطور مستمر ويأخذ خطوات للأمام، موضحا أن البرلمان سيعمل علي استحداث قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي خلال دور الانعقاد الحالي.

وقال "البدري" في بيان له: "الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية بالسعي لعقد مؤتمرًا دوليًا للاستثمار سنويًا لتحفيزه، وإعلان نتائج الأعمال الخاصة بالاستثمار لتكون معلنة كل 3 أشهر، من خلال قياس أثر التشريع الذى أقره البرلمان"، مشيرًا إلي أن البرلمان يعكف من خلال التشريعات الجديدة القضاء عن البيروقراطية والروتين نظرًا لأهميتهما في طريق الإصلاح الهيكلي، حيث أن ذلك يشكل عقبات كبيرة أمام المستثمرين، وبالقضاء عليها تزيد فرص الاستثمار.

وتابع عضو مجلس النواب، أن وزارة الاستثمار تعكف حاليًا علي زيادة أعداد المناطق الاستثمارية في الصعيد وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين الذي سيعملون في هذه المناطق بقيمة 50% لمدة 3 سنين مما يساهم في تطوير وتنمية قطاع الصعيد وتوفير عشرات آلاف من فرص العمل للشباب، واحداث طفره صناعية وانتاجية ضخمة تساهم بشكل كبير في الارتقاء بالاقتصاد المصري.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن الرئيس السيسي يقوم بما عليه من خطوات لزياده الاستثمارات الأجنبية وترجمة جهود وزيارات الرئيس لواقع ملموس من خلال خطة تعمل عليها الحكومة، خاصة وأن المستهدف هو الوصول لـ20 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الـ3 سنوات المقبلة.