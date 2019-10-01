أخبار مصر | البرلمان يرسل برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يرسل برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، برقية لرئيس الجمهورية، بمناسبة بدء دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، يعلن فيها تأييده الكامل لرئيس الجمهورية للخطوات والسياسات المتوازنة التى أرسي دعائمها، ولجهده الصادق في سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن.

وأكد مجلس النواب في البرقية، أنه يبارك خطوات الرئيس الواعية على الساحات العربية والدولية والإقليمية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصرى، وخطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات التى تصب فى شرايين الاقتصاد الوطنى، بعد أن حاز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتحسن في تصنيف مصر الائتماني.

وأشاد مجلس النواب بسعي الرئيس الحثيث للقضاء على الإرهاب، وتوحيد مواقف الأشقاء لكشف الدول الراعية والداعمة له، مجددا ثقته الكاملة في قيادة الرئيس، مناديًا بوحدة الصف وإعلاء المصالح الوطنية العليا، والوقوف صفًا واحدًا ضد من يريدون وقف مسيرة الوطن.

واختتمت البرقية بقول الله تعالى " أما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".

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وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، 7 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وشملت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 486 بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية" (برايد)، الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، قرضا تبلغ قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو، ومنحة قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض لمشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموقع في 5 مايو 2019 بين مصر والبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.

كما تضمنت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لتمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع في أغسطس 2018، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية ـ من الفقرة واحد ـ من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة في 14 ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة في 16 يونيو 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المُدخلة على بروتوكول «كيوتو» الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.

بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 409 بشأن الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.

