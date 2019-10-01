أخبار مصر | رئيس حزب التجمع: السيسي يحظى بشعبية جارفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب التجمع: السيسي يحظى بشعبية جارفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظي بشعبية جارفة وليس بحاجة إلي تأيد منا أو من أحزاب، فالرئيس يتمتع بشعبية كبيرة تتجاور الملاييين من الشعب الذي يقف وراء ويدعمه، وهناك حالة من الرضا بين الشعب والرئيس".

وأضاف عبد العال، أن الإشكالية تكمن في أن الحكومة لا تجتهد، لاسيما وسياستها الاقتصادية التي تحمل المواطن بأعباء، مؤكدًا أن الوطن والمواطن محل اهتمام البرلمان على مدار أدوار الانعقاد السابقة ولا يزال.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى.

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وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة ولبشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية