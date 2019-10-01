أخبار مصر | رئيس ائتلاف "دعم مصر" للسيسي: لقد تحملت مسئولية وطن وشعب ونحن معك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ائتلاف "دعم مصر" للسيسي: لقد تحملت مسئولية وطن وشعب ونحن معك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان اليوم الثلاثاء، عن تأييده للقيادة السياسية الوطنية الشريفة، والممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا رسالة للرئيس قائلا:"لقد تحملت مسئولية وطن وشعب ونحن معك، نقول لك لا تخشى إلا الله، ولا تعتمد إلا على الله، واستكمل ما بدأت، واستكمل رفع المظالم، الله يؤيدك ويحفظ مصر والمصريين".

ولفت القصبي، إلى أن المجلس علي مدار ادوار الأنعقاد السابقة شهدت قاعه البرلمان عملًا تشريعيًا غير مسبوق ورغم كل التحديات والصعوبات استطاع المجلس أن يُغلب صالح الوطن فتحية لرئيس البرلمان، وشدد علي ضرورة أن يشهد المجتمع مع بداية دور الانعقاد تعاون ملحوظ مع كافة السلطات التي يجب أن تتكامل من أجل صالح الوطن والمواطن، وأن يشهد هذا الدور تعاونًا بين السلطة التنفيذية مع نواب الشعب.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى.

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وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة ولبشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية

