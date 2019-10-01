أخبار مصر | رئيس برلمانية "حماة الوطن": خروج الشعب يوم الجمعة الماضية لمساندة الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برلمانية "حماة الوطن": خروج الشعب يوم الجمعة الماضية لمساندة الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن الجميع يعلم حجم التحديات التى تواجه مصر وشعبها العظيم، والكل يعلم كيف تكاد المكائد من أجل تركيع هذا الشعب، لكن الشعب المصرى عظيم لا يقبل هذا والدليل خروج الشعب يوم الجمعة الماضية لمساندة الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أبو المجد، أن دور الانعقاد الأخير للبرلمان يجب أن يشهد تكثيف الجهد من أجل المواطن وأن يواصل المجلس مسيرته برئاسة الدكتور على عبد العال، قائلا: "أطلب أن يكون هذا الدور لمصالح المواطن المصرى"، وتابع:"بالإضافة لدورنا التشريعى والرقابى والخدمى، أطالب أن يكون لنا دور آخر لدعم الدولة المصرية وهو الدور التوعوى كلنا يعلم حجم الإنجازات العملاقة التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن هناك من يشكك، وعلينا دور توعوى لنكون ضمن الإعلام البديل، لنلقى الضوء على هذه الإنجازات".

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى.

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وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة ولبشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية