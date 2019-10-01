أخبار مصر | وزير التعليم العالي يبحث مع ممثل جامعة أريزونا الأمريكية سبل التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يبحث مع ممثل جامعة أريزونا الأمريكية سبل التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الاثنين، والدكتور وديع عطية ممثل جامعة أريزونا الأمريكية الحكومية؛ لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، بحضور والدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، ود.إبراهيم فتحي معوض سكرتير اللجنة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعكس أواصر الصداقة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم المصري.

كما تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث تم الاتفاق على تقديم برامج لمنح شهادات مزدوجة، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة لخدمة التطبيقات العلمية، والاستفادة من خبرات جامعة أريزونا في مجالات التعليم الهندسي وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أكد ممثل جامعة أريزونا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر؛ باعتبارها شريكًا هامًا للولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المجالات، مشيرًا إلى تميز جامعة أريزونا في عدد من التخصصات، منها: الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الإنسانية، والطب وغيرها، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع مصر، وتقديم أوجه الدعم المختلفة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.