أخبار مصر | "التعليم العالي" تستعرض تقريرا حول اجتماع اللجنة الوطنية للعلوم والثقافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم العالي" تستعرض تقريرا حول اجتماع اللجنة الوطنية للعلوم والثقافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحــث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتور غادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول اجتماع الجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أمس الاثنين، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات المصرية، والسادة ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية المعنية، فضلا عن عدد من الشخصيات الوطنية البارزة في مجالات التربية والعلوم والثقافة والمعلومات والاتصالات.

وتناول الاجتماع عرضا مفصلا عن اللجنة الوطنية ومجالات عملها، وعلى رأسها اعتماد المشروعات التي تتعاون فيها اللجنة الوطنية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، حيث تغطي هذه المشروعات برامج التربية والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات، فضلًا عن المشروعات التي تتم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسسكو).

وخلال الاجتماع، تم استعراض الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية، الذي يهدف إلى التماشي مع هيكل المنظمات الثلاث الشريكة (اليونسكو – الألكسو – الإيسسكو)، وذلك حرصا علي حسن تمثيل جميع الجهات الوطنية المعنية بما يوفر التنسيق والتكامل وتوحيد الرؤى ضمانًا لتحقيق الأولويات المصرية وبما يتفق مع إستراتيجية الدولة وأهدافها القومية.

كما ناقش الاجتماع الاستعداد للمؤتمرات العامة والمجالس التنفيذية التي ستعقدها المنظمات الشريكة، وعلى رأسها المجلس التنفيذي 207 لمنظمة اليونسكو الذي سيعقد خلال شهر أكتوبر 2019، والدورة الأربعين من المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر 2019.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعين سنويا؛ لمناقشة الموضوعات المطروحة والمستقبلية، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم خلال شهر مارس من العام المقبل.

