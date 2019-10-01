أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة حول تدريب أطباء الامتياز بالجامعات الخاصة داخل المستشفيات الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة حول تدريب أطباء الامتياز بالجامعات الخاصة داخل المستشفيات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بشأن سوء تنظيم تدريب أطباء الإمتياز بالجامعات الخاصة داخل المستشفيات التعليمية الحكومية.

وقال "فؤاد" في إحاطته أن هناك سوء تنظيم لتدريب طلاب الإمتياز بكليات الطب والذين يقومون بالتدرب داخل المستشفيات التعليمية الحكومية وفقا لبروتكولات تعاون بين الجامعات الخاصة والمستشفيات الجامعية الحكومية لحين توفيق الأوضاع، مضيفا أن هذا الأمر يترتب عليه في بعض الأوقات غياب بعض من الإشراف أو التوجيه المباشر لهؤلاء الأطباء من قبل جامعاتهم ومن قبل المستشفى نتيجة سوء التنظيم والإشراف.

وأوضح "فؤاد" أن ذلك يسفر عن وقوع بعض الأخطاء الفنية وبعض الأزمات في التعاملات مع المرضى ينتج عنها مشاجرات قد تخل أحيانا بسير العمل. وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بإحالة طلب الإحاطة إلي لجنة الشئون الصحية، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

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وافتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، لدور الانعقاد الخامس والأخير، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية.