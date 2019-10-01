أخبار مصر | متحدث البرلمان: مصر بحاجة إلى حكومة " تطبطب" على المواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان: مصر بحاجة إلى حكومة " تطبطب" على المواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة التنفيذية في مصر خلال المرحلة في حاجة إلي مراجعة دقيقة على مستوى الوزراء والمحافظين، حيث العديد منهم لم يقوموا بدورهم المنوط بهم حتى الآن، وهذا أمر غير مقبول في ظل العمل والبناء الذي يتم في مصر خلال المرحلة الأخيرة.

وأضاف حسب الله، أن الحكومة لابد أن تضع المواطن المصري في اعتبارها، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى حكومة " تطبطب" على المواطن ومجلس يثور لانتزاع حقوقه وهذا منهج لا بد أن يكون قائما بدور الانعقاد الخامس الذي انطلقت فعاليات اليوم الثلاثاء، مشيرا إلي أن المواطن المصري لا بد أن ينعم بالإًصلاح الاقتصادي، ولفت إلى أن الشعب المصري استطاع أن يفرز الجيد من الردئ، بشكل واضح خلال الفترة الماضية، في مواجهة أعداء البلاد الذين حاولوا التشكيك في مؤسسات وجهات الدولة، التي لا مجال للتشكيك فيها، متابعا، أن جيش مصر شهد له رب الكون، وأثبت أنه جيش وطنى "معجون بتراب الوطن"، مؤكدًا ان الشعب لم ينصاع وراء أى مدعى أو مستهدف للوطن، بل بالعكس أثبت بفطنته ثقته في القيادة السياسية والجيش المصرى، وذلك بخروجه يوم الجمعة الماضية.

وأشار إلى أن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى في 30 يوليو، في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، إنجاز كبير لا يقارن بأى إنجاز، حيث حمى الشعب ضد جماعة كانت تريد أن تحولنا لضيوف على أرض الوطن.

وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، 7 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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وشملت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 486 بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية" (برايد)، الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، قرضا تبلغ قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو، ومنحة قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض لمشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموقع في 5 مايو 2019 بين مصر والبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.

كما تضمنت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لتمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع في أغسطس 2018، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية ـ من الفقرة واحد ـ من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة في 14 ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة في 16 يونيو 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المُدخلة على بروتوكول «كيوتو» الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.

بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 409 بشأن الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.

