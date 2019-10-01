مصر | في العجوزة.. حبس شاب لممارسته الشذوذ الجنسي مقابل مبالغ مالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في العجوزة.. حبس شاب لممارسته الشذوذ الجنسي مقابل مبالغ مالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس شاب شاذ جنسيًا، قام بإنشاء صفحة على المواقع الإباحية لممارسة الجنس مقابل مبلغ مادي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مواطن ويدعى "ع.ر" من بلدة المنوفية يبلغ من 19 عامًا قام بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين، وذلك لراغبي المتعة لممارسة الجنس، بالعجوزة، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثة لاستقطاب الزبائن مقابل أجر مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الاباحية، لراغبي المتعة الجنسية.

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وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.

وأمرت نيابة العجوزة، في وقت سابق، بحبس سيدة عشرينية، وتعمل مضيفة داخل أحد الفنادق الشهيرة بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات للتحريض على الدعارة وممارسة الجنس.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على سيدة تدعى "د.أ" تبلغ من العمر22 عامًا وتعمل مضيفة داخل أحد الفنادق الشهيرة، قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، وتم ضبطها داخل الفندق بمنطقة العجوزة.

وقام أحد الأشخاص بضبطها داخل الفندق تستدرج الزبائن للتحريض على ممارسة الجنس، فيما اتفقت معه أن الساعة بـ2000 جنيه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهمه والقبض عليها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.