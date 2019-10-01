مصر | عبر موقع إباحي.. ضبط شاب لممارسته الشذوذ مقابل مبالغ مالية بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر موقع إباحي.. ضبط شاب لممارسته الشذوذ مقابل مبالغ مالية بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شخص ويدعى "ع.ر" من المنوفية يبلغ من 19 عامًا قام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية بالإعلان وممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين، وذلك لراغبي المتعة لممارسة الجنس بالعجوزة، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثة لاستقطاب الزبائن مقابل أجر مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، لراغبي المتعة الجنسية.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.

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وأمرت نيابة العجوزة، في وقت سابق، بحبس سيدة عشرينية، وتعمل مضيفة داخل أحد الفنادق الشهيرة بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات للتحريض على الدعارة وممارسة الجنس.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على سيدة تدعى "د.أ" تبلغ من العمر22 عامًا وتعمل مضيفة داخل إحدى الفنادق الشهيرة، قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، وتم ضبطها داخل الفندق بمنطقة العجوزة.

وقام أحد الأشخاص بضبطها داخل الفندق تستدرج الذبائن للتحريض على ممارسة الجنس، فيما اتفقت معه أن الساعة بـ2000 جنيه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهمه والقبض عليها، وحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.

