مصر | النيابة تعاين موقع ذبح سيدة وابنتها بأبو النمرس: "رموا الطفلة من الشباك"

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المجني عليها، تدعى "شيماء على" 27 سنة، مصابة بـ7 طعنات في الظهر وسحجه بالكتف وطعنة بالكتف الأيمن.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، عن أن القوات عثرت على ابنتها جثة هامدة، وتبين أنها مصابة بجرح قطعي غائر بالرقبة بالجهة وجرح قطعي خلف الأذن اليسرى، وتواصل القوات الأمنية فحص المشتبه فيهم، بقتل المجني عليهما وإلقاء طفلها من شرفة المنزل.

