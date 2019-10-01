مصر | المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ"ديلر السلام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ"ديلر السلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صدر الحكم برئاسة الدكتور المستشار جابر يوسف المراغي، وعضوية المستشارين محمد فايق وسالم عبد العزيز، وأمانة سر أشرف صلاح.
وتعود التفاصيل حين تلاقى قسم شرطة السلام، عدة بلاغات تفيد بقيام المتهم "ب.م" 32 عاما عاطل بترويج المواد المخدرة.
وبالتعامل مع البلاغ المقدم، وبالتحريات السرية أثبتت صحة ما جاء فى البلاغ المذكور وبمداهمة المتهم، تم العثور معه على كميات كبيرة من مخدر الحشيش وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة فتم القبض عليه تم تحرير المحضر اللازم.
وبعرضه على النيابة أقر بأنه يدير تجارة لتوزيع المواد المخدرة.
وكانت قد تلقت مباحث قسم السلام أول، بلاغ يفيد بقيام المدعو "ب.م" 32 عاما عاطل، بالاتجار الغير مشروع فى المواد المخدرة، وبعد تحريات المباحث، تبين صحة البلاغ المذكور، وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة المقدم أحمد الطحاوي، وبعد مداهمة منزله، تم القبض عليه والعثور بحوزتة على كمية كيلو ونصف من الهيروين، وبعض المبالغ المالية، وتم إتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.