مصر | المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ"ديلر السلام"

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة الدكتور المستشار جابر يوسف المراغي، وعضوية المستشارين محمد فايق وسالم عبد العزيز، وأمانة سر أشرف صلاح.



وتعود التفاصيل حين تلاقى قسم شرطة السلام، عدة بلاغات تفيد بقيام المتهم "ب.م" 32 عاما عاطل بترويج المواد المخدرة. وتعود التفاصيل حين تلاقى قسم شرطة السلام، عدة بلاغات تفيد بقيام المتهم "ب.م" 32 عاما عاطل بترويج المواد المخدرة. وبالتعامل مع البلاغ المقدم، وبالتحريات السرية أثبتت صحة ما جاء فى البلاغ المذكور وبمداهمة المتهم، تم العثور معه على كميات كبيرة من مخدر الحشيش وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة فتم القبض عليه تم تحرير المحضر اللازم.