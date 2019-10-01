مصر | "بعد التعدي عليها جنسيًا".. المحكمة تؤيد حبس "فتاة العياط" 45 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد التعدي عليها جنسيًا".. المحكمة تؤيد حبس "فتاة العياط" 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، رفض الاستئناف المقدم في القضية المشهورة إعلاميًا "فتاة العياط"، وتأييد استمرار قرار حبسها 45 يوما على ذمة القضية.

وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، في وقت سابق تجديد حبس الفتاة "أميرة" في القضية المعروفة إعلاميًا "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق ميكروباص الذي حاول اغتصابها دفاعًا عن شرفها، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتسلمت جهات التحقيق في وقت سابق، تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية الخاصة بالمجني عليه، لينهي الجدل ليوضح إذا كان هناك شخص آخر اشترك مع الفتاة في قتل المجني عليه حيث أوضح التقرير أن الجلد الذي تم العثور عليه أسفل أظافر المجني عليه يعود للمتهمة وليس لشخص آخر، فيما أوضح تقرير الأدلة الجنائية أن آثار الدماء الموجودة على سكين المجني عليه تعود للمتهمة، وهذا يثبت رواية الفتاة أميرة بأنها هي التي قتلت المجني عليه دفاعًا عن شرفها.

وقالت محامية فتاة العياط" في وقت سابق، في تصريح خاص أن تقرير الطب الشرعي، الخاص بالفتاة أثبت عذريتها، فيما تسير التحقيقات أن الفتاة "أميرة" كانت تقاوم المجني عليه بالسكين، دفاعًا عن النفس والشرف، مضيفة أن سوف تتغير مسار التحقيقات بعد التقرير الطبي.

وتعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العياط، بلاغا من فتاة العياط وهي طالبة في العقد الثاني من عمرها، تفيد قيامها بقتل سائق سيارة ميكروباص ويدعى الأمير فهد والشهير بمهند حاول التعدي عليها جنسيًا بدائرة القسم، وسددت له عدة طعنات، بعدما حاول استدرجها بهدف استلام هاتف حبيبها ويدعى "وائل"وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتبين صحة ما جاء على لسان فتاة العياط، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

