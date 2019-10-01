شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى المستشار أمين المهدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية السابق، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، وعضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا، وعضو المحكمة الجنائية الدولية.

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وقال «عبدالعال» إن ملامح هذا الفارس النبيل تتجلى في مسيرته العطرة ومواقفه الإنسانية، يلمس ذلك فيه القاصي عنه والداني، إلا أن ملامح فروسيته وإنسانيته تتجلى أكثر وأكثر لدى الذين عملوا معه، وعايشوه عن قرب، وقد عايشت الرجل عن قرب، وأستطيع أن أقرر أنه رحمة الله عليه قد جمع بعبقرية متميزة بين الهدوء ودماثة الخلق، والتواضع، مع الشجاعة والجسارة في أداء عمله والوفاء بمسؤولياته التي كُلف بها طوال حياته.

وأضاف: لقد استطاع المستشار أمين المهدي- رحمة الله عليه- أن يكون القدوة والمثل لكل من نهل من قبس علمه وخبراته- من شباب القانونيين، فتخرج على يديه العديد من الأجيال التي تبوأت أماكنها التي تستحقها في محراب العدل والقانون.

وتابع: ولقد أدى رحمة الله عليه الرسالة التي حملها على خير وجه بالشرف والنزاهة والأمانة، لذلك كان موضع احترام الجميع، وسيظل علامة بارزة في تاريخنا القضائي والقانوني لا تنسى ولا تمحى.. نبني عليها، ونتعلم منها، ونعود إليها، ولهذا سنظل نذكره ولن ننساه.. فالروح تصعد إلى بارئها، وتبقى الذكرى العطرة.