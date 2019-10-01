شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتطوع للمشاركة في الدفاع عن الطفلتين «جنة» و«أماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف عبدالوهاب ياسين، محامي أسرة الطفلتين «جنة» و«أماني» ضحيتا التعذيب على يد جدتهما وخالهما بالدقهلية، إن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تواصل مع أسرة الطفلتين وأعلن تطوعه للدفاع عن قضية الطفلتين في مواجهة الجدة المتهمة.

ورحب «ياسين» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، بانضمام المحامين سواء من شربين أوبلقاس لهيئة الدفاع، قائلًا: «لا يمكن أن نمنع أي حد عن عمل الخير، خاصة أنها قضية رأي عام».

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وأشار إلى أن الطفلة «أمانى» بدأت رحلة العلاج، مشيرًا إلى «إننا نطمئن الجميع بأن الطفلة أماني، وقد بدأت منذ فجر أمس رحلة علاجها ودعمها نفسيًا، ووالدها حاليًا مرافق لها وهما بخير والحمد لله».

وأضاف: «نشكر الحكومة المصرية بجميع مؤسساتها على ما تقدمه من تبنى لحالة الطفلة أماني وتحملها بنفقات علاج الطفلة حتى لو استدعى الأمر سفرها خارج البلاد».

وأشار محامي الطفلتين إلى أن «أماني» حاليًا هي ووالدها في مكانًا آمن بعيد عن وسائل الإعلام وتنال رعاية رئيس الوزراء، وشيخ الأزهر الشريف، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمنظمات الحكومية المهتمة بالطفولة، مؤكدًا أن جميعهم داعمون لموقفها وتتلقى أعلي أنواع الرعاية.

يذكر أن الطفلة «أماني» غادرت المنصورة، صباح أمس، وتوجهت بها سيارة إسعاف إلى القاهرة، لتلقي العلاج بعد انتهاء التحقيقات في القضية، وإحالتها لمحكمة الجنايات.