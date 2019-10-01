شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يصدر لائحة الإشغالات الجديدة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن لائحة جديدة لمضبوطات حالات الإشغال بالطريق العام في إطار مجهودات المحافظة لمواجهة كافة أوجة الإشغال والحفاظ على الطريق لعدم إعاقه حركة المارة والسيارات وفرض الإنضباط بالشارع.

وقد أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بلائحة الإشغالات الجديدة للعمل بها في الأحياء والمراكز والمدن وشهدت القيم السعرية لحالات الإشغال عقوبات مادية رادعة للمخالفين، حيث بدأت القيم السعرية للمخالفات من 20 جنية كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط من المحلات والمقاهي والمنشأت التجارية وغيرها إلى 30 ألف جنية للحفار والبامب الخرساني المستخدمين في أعمال البناء المخالف .

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ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات لردع المخالفين وضبط الأسواق مع توعية البائعين وأصحاب المحال التجارية باللائحة الجديدة للغرامات المالية التي سيتم تطبيقها على المضبوطات المخالفة.

أشار المحافظ أن الحصيلة المادية للإشغالات التي يتم ضبطها يتم استخدامها في مشروعات الرصف والطرق والبنية التحتية وتطوير العشوائيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقد شمل قرار محافظ الجيزة أن مدة التحفظ على حالات الإشغال المضبوطة هي 15 يوم، ويعتبر كسر المدة بمثابة مدة كاملة كما يتم تحديد مصروفات النقل على المخالف حيث سيتم تقدير مسافة النقل بأبعد نقطة من مخزن الإشغالات بنطاق كل جهه كما أنه في حالة وجود صنف مستجد غير وارد بالجداول المعلنة يتم تشكيل لجنة من رئيس الجهه الإدارية لتقدير مصروفاته.

وشمل قرار المحافظ تحديد القيم السعرية لــ130 صنف أو حالة إشغال يتم ضبطها بالشوارع، حيث تم الوضع في الإعتبار تنوع حالات الإشغال بين كافه المنشأت التجارية ما بين إستاندات وعربات كارو وأبواب خشبية ومعدات صوت ومستلزمات المقاهي وثلاجات المشروبات الغازية والمعروضات الغذائية للاكشاك والمحلات ومستلزمات محلات الكاوتش والجزارة والزيوت واللحام والأثاثات والترابيزات وعجل التسوق وغرز الشاي وعربات الحلوى والفتارين وعربات الفول واليد والكارو والماكولات ومستلزمات محلات الطعام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف والموازين بأنواعها والمولدات الكهربائية والإستاندات وغيرها من كافة أوجه إشغال الطريق المخالفة والتى تم تحديدها لمواجهة إشغالات الطريق .