شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الصناعية» توقع مذكرة تفاهم مع NCE الإماراتية لإدارة 4 مجمعات حديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت شركة المناطق الصناعية، التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مذكرة تفاهم، الثلاثاء، مع شركة «NCE» الإماراتية والمتخصصة في إدارة المشروعات الصناعية واللوجستية، بهدف إدارة أربعة مجمعات صناعية حديثة في بدر والسادرات ومرغم وبورسعيد.

وقال مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مؤتمر صحفى، إن هذه الشراكة تسمح برفع كفاءة المناطق القائمة، وتقديم كافة خدمات الصيانة والتطوير بما فيها إعادة تدوير المخلفات الصناعية وتحويلها إلى مدخلات تستفيد منها صناعات أخرى، وأيضا توفير التكنولوجيات المطلوبة للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وهي المنظومة التي تفتقدها المناطق الصناعية في مصر.

وأضاف «غازي» أنه بمقتضى البرتوكول الذي تم توقيعه، الثلاثاء، في حضور الشيخ بدر الدين الهلالي رئيس مجلس إدارة المجموعة الإمارتية، فإنه سيتم تشكيل لجان عمل من الطرفين للتوصل إلى صياغة نهائية لوضع الاتفاق حيز التنفيذ، متوقعا أن تنتهي هذه اللجان من عملها قبل نهاية العام.

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وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتعميم هذه التجربة على كافة المجمعات الصناعية المستهدف إنشائها ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، والبالغ عددها 22 مجمعا، بالإضافة إلى المناطق الصناعية القائمة داخل مصر.

وأوضح أن شركة التنمية الصناعية هي شركة مساهمة مصرية، تتتبع التنمية الصناعية، وتم إنشائها لأغراض تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة كافة المناطق الصناعية داخل جمهورية مصر العربية.

وفى رده على سؤال لـ«المصري اليوم» حول تولي الشركة فعليا إدارة المناطق التابعة للمحافظات أو المجتمعات العمرانية، ذكر رئيس الهيئة أنه وفقا للقانون فإن الهيئة ستكون مسؤولة عن إدارة هذه المناطق، وأنها بالفعل تدير المجمعات الجديدة في مرغم والسادات والروبيكى وغيرها، وأن ستتولى مسؤولية كافة المناطق في المحافظات، مؤكدا أن توفير شركات متخصصة، يسهم في وقف التدهور في أعمال الصيانة والخدمات المقدمة للمستثمرين في هذه المناطق، مع توفير إدارة ذكية ومتوافقة بيئيا.

ولفت إلى أن اللجان ستكون مسؤولة عن تحديد الشكل القانوني للتعاون بين الطرفين، مرجحا تأسيس شركة مشتركة بمساهمات من الجانبين، مضيفا أن اللجان ستضع أيضا قيمة الرسوم التي سيدفعها المستثمرين وأصحاب المصانع في هذه المناطق للاستفادة من الخدمات، مؤكدا أنها ستكون ملائمة ولن تحمل الصناعة أي أعباء مالية، وفى الوقت نفسه تحافظ على استمرار القدرات التشغيلية للكيان المسؤول عن إدارة المنطقة.

من جانبه، قال الشيخ بدر الدين الهلالي، رئيس مجلس إدارة الشركة الإمارتية، إن الشركة لديها خبرات واسعة في هذا المجال من خلال إدارة عدة مناطق في الامارات والأردن، مشيدا بالتعاون مع الجانب المصري، لتطبيق اعلى المعايير العالمية في إدارة المجمعات في مصر وتقديم خدمات الدعم الفني.