شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أتوبيسات من البرلمان لحضور جنازة زوجة نائب متهم بالرشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وعد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالتواصل مع النائب العام، بشأن إصدار قرار بحضور النائب صلاح عيسى المحبوس على ذمة قضية تلقي رشوة بـ2 مليون جنيه، جنازة زوجته التي توفيت أمس الإثنين.

كان النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة طلب في كلمته أثناء الجلسة العامة للمجلس، من رئيس المجلس، بالتدخل لدى النائب العام للسماح للنائب صلاح عيسى بحضورة جنازة زوجته، التي قال النائب إنها توفيت بسبب حزنها على زوجها.

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وأضاف «السويدي» أن «عيسى» ما زال محبوس منذ 3 شهور على ذمة القضية، ولم يصدر بشأنه حكماً قضائياً، وواجب النواب أن يقفوا بجانبه وأن يكون لهم وقفه بشأنه، وأن يخصص المجلس أتوبيسات لنقل النواب لحضور الجنازة.

ورد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، أنه وافق بالفعل على طلب نواب الإسكندرية بتخصيص أتوبيسات لنقل النواب لتقديم واجب العزاء.

وفيما يخص قضية النائب، قال «عبدالعال»، إنه تم تجديد الحبس على ذمة القضية من قبل قاضي المعارضات، وهو قرار قضائي ولا يجوز للمجلس أن يناقشه أو يتدخل فيه.