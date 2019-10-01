شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يشهد فعاليات المؤتمر الثالث لروابط مستخدمي المياه بالجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والقيادات التنفيذية بالوزارة، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الثالث لروابط مستخدمي المياه لاستعراض التجارب المميزة للمشاركين في المسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك المياه «حافظ عليها تلاقيها» لعام 2019.

وتفقد «عبدالعاطى» الأرض الزراعية للمزراع صافي عبدالسلام ضو، واستمع إلى تجربته في استخدام أساليب الري الحديث «الري بالرش» في زراعة أشجار المانجو ونشر التجربة في الأراضي المجاورة، ودارت مناقشات بين الوزير والمزارعين في عدد من الموضوعات من بينها مزايا الري الحديث وتكلفة إنشاء الشبكة وكذلك طرق نشر التجارب بالمحافظات المختلفة والاستفادة من تجارب التصدير وتنوع الاستثمار.

وخلال اللقاء، تم استعراض تجارب المزراعين وما حققوه من نجاحات في تنفيذ التجربة وما عاد عليهم من أرباح وامتيازات نتيجة تنفيذ تلك التجارب. وقال الوزير إنه سيتم تكريم أصحاب تلك التجارب الناجحة، خلال أسبوع القاهرة الثاني للمياه، المقرر عقده خلال الشهر الحالي، وسيتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة لنشر الاستفادة من الممارسات الجيدة في الزراعة.

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وشدد على ضرورة نشر تجارب الري الحديث في نطاق الأراضي الزراعية المجاورة لهذه التجارب حتى يستطيع أكبر قدر من المزارعين التعرف على فوائد تلك التجارب ومن ثم تعميمها لترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال روابط مستخدمى المياه خاصة بعد نجاح الفائزين في مسابقة العام الماضي في نشر تجاربهم بمحافظاتهم، مؤكدا أهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل التحديات التي تواجهها الدولة من ندرة المياه، مطالباً بضرورة ترشيد استهلاك المياه بكافة القطاعات وهو أحد أهم محاور الخطة القومية لموارد المياه واستراتيجية الوزارة.

من جانبه، أشاد اللواء أحمد راشد بالتجارب اللى تم عرضها وأعرب عن سعادته بتلك التجارب وحث المواطنينن على التوسع في تلك التجارب لتحقيق ربح مادى اكبر لهم والتوسع في تنفيذ استراتيجيات ترشيد المياه.

وشارك عدد كبير من المزراعين في المسابقة منذ الإعلان عنها بمشاركة 83 مزراعا، تمت تصفيتهم في المرحلة الأولى لـ60 مزارعا، ووصل عدد الفائزين في التصفية قبل النهائية 10 مزراعين. وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بندرة المياه وتشجيع المارسات الجيدة في إستخدام وسائل الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى لمؤتمر روابط مستخدمي المياه عقدت بالمنوفية، والثانية بمحافظة المنيا.

الري تعقد النسخه الثالثه لمؤتمرات روابط مستخدمي المياه بمحافظة الجيزة

الري تعقد النسخه الثالثه لمؤتمرات روابط مستخدمي المياه بمحافظة الجيزة

الري تعقد النسخه الثالثه لمؤتمرات روابط مستخدمي المياه بمحافظة الجيزة