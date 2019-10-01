شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان ينصب «فوزي» أمينًا عامًا خلفا لـ«سعدالدين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علي عبدالعال، تولي المستشار محمود فوزي، منصب الأمين العام، خلفًا للمستشار أحمد سعد الدين، الذي تقدم باستقالته منذ أيام.

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وأرسل مجلس النواب برقية تأييد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال فيها: «إن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة، وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور انعقاده الخامس للفصل التشريعى الأول، يعلن تأييده الكامل للخطوات والسياسات المتوازنة التي أرسيتم دعائمها، ولجهدكم الصادق في سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن».

وأضاف المجلس في برقيته: «إن مجلس النواب يبارك خطواتكم الواعية على الساحات العربية والدولية والإقليمية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصرى، وخطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات التي تصب في شرايين الاقتصاد الوطنى، بعد أن حاز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتحسن في تصنيف مصر الائتماني».

وأشاد مجلس النواب بسعى الرئيس الحثيث للقضاء على الإرهاب، وتوحيد مواقف الأشقاء لكشف الدول الراعية والداعمة له، وجدد مجلس النواب ثقته الكاملة في قيادتكم، منادياً بوحدة الصف وإعلاء المصالح الوطنية العليا، والوقوف صفاً واحداً ضد من يريدون وقف مسيرة الوطن.