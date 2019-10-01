شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن نجاح جهود التوعية بمخاطر حرق قش الأرز بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نجاح جهود التوعية بخطورة حرق قش الأرز، بفضل التنسيق بين جهاز شؤون البيئة والمحليات والزراعة، والتي كان لها أثراً واضحاً في القضاء على السحابة السوداء وإنهاء أعمال حرق قش الأرز السنوية الملوثة للبيئة وتحويل مخلفات الزراعة إلى منتج ذو قيمة بعد أن كانت تمثل خطورة على البيئة.

جاء ذلك خلال قيام وزيرة البيئة، والدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شؤون البيئة، يرافقهما اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، بزيارة تفقدية لمركز كوم حمادة لمتابعة منظومة تجميع قش الأرز، ومكافحة نوبات تلوث الهواء الناتجة عن أعمال الحرق لقش الأرز من كل عام.

Advertisements

وزارت الوزيرة ومرافقيها موقع متعهدي تجميع قش الأرز بنطاق قرية الطود والتي يوجد بكل موقع كمية تتراوح ما بين 500 إلى 1000 طن من قش الأرز، ويحصل المتعهد على دعم من وزارة البيئة عبارة عن مكبس مدعم من جهاز شؤون البيئة يقوم بتجميع كميات القش من المزارع وتوريدها لمزارع الإنتاج الحيواني والشركات ومزارع الدواجن محققاً أرباحا مجزية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه قد تم تقسيم المحافظات إلى مناطق لسرعة المراقبة، مشيرة إلى أن عملية الرصد قد شهدت تقدماً واضحاً في الفترة الأخيرة .

وقال اللواء هشام آمنة، إن المزارع البحراوي قد أصبح واعياً بأهمية المخلفات الزراعية وقيمتها الإقتصادية، مشيراً إلى أنه جاري التجهيز لإقامة مشروع قومي عملاق على أرض محافظة البحيرة سوف يستفيد من كافة مخلفات الأراضي الزراعية وتحويلها إلى منتج ذو قيمة.

زيارة وزيرة البيئة للبحيرة

زيارة وزيرة البيئة للبحيرة