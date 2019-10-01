شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش تقريراً حول أعمال اللجنة المصرية لليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو حول اجتماع الجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أمس الإثنين، بحضورعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وممثلي الوزارات والهيئات الوطنية المعنية، فضلا عن عدد من الشخصيات الوطنية البارزة في مجالات التربية والعلوم والثقافة والمعلومات والاتصالات.

وتناول الاجتماع عرضا مفصلا عن اللجنة الوطنية ومجالات عملها، وعلى رأسها اعتماد المشروعات التي تتعاون فيها اللجنة الوطنية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، حيث تغطي هذه المشروعات برامج التربية والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات، فضلًا عن المشروعات التي تتم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسسكو).

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وخلال الاجتماع، تم استعراض الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية، الذي يهدف إلى التماشي مع هيكل المنظمات الثلاث الشريكة (اليونسكو – الألكسو – الإيسسكو)، وذلك حرصا على حسن تمثيل جميع الجهات الوطنية المعنية بما يوفر التنسيق والتكامل وتوحيد الرؤى ضمانًا لتحقيق الأولويات المصرية وبما يتفق مع استراتيجية الدولة وأهدافها القومية.

كما ناقش الاجتماع الاستعداد للمؤتمرات العامة والمجالس التنفيذية التي ستعقدها المنظمات الشريكة، وعلى رأسها المجلس التنفيذي 207 لمنظمة اليونسكو الذي سيعقد خلال شهر أكتوير 2019، والدورة الأربعين من المؤتمر العام لمنطمة اليونسكو المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر 2019.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعين سنويا؛ لمناقشة الموضوعات المطروحة والمستقبلية، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم خلال شهر مارس من العام المقبل.