شكرا لقرائتكم خبر عن «المفوض القبرصى»: نركز في التعاون مع مصر واليونان بشأن قضيتي الشباب والمناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المفوض الرئاسي لشئون المغتربين القبرصي فوتيس فوتيو، بأن التعاون بين قبرص ومصر واليونان بشأن المسائل المتعلقة بالمغتربين مستمر، معلناً أن الدول الثلاث تركز على قضيتي الشباب وتغير المناخ في هذا الشأن.

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وأوضح فوتو- بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القبرصية- أن هناك المزيد من القرارات ستصدر قريباً فيما يتعلق ببرنامج التعاون الثقافي الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والذي يحمل عنوان (الحنين والعودة إلى الجذور)، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعقد اجتماعاً ثلاثياً قريباً مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، ونائب وزير الخارجية اليوناني للمغتربين، أنتونيس دياماتاريس.

وأشار المسؤول القبرصي إلى أن هذا الاجتماع الثلاثي إما سيتم خلال القمة الثلاثية بين قبرص واليونان ومصر؛ المقرر إنعقادها في 8 أكتوبر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، أو سيتم عقده بشكل منفصل.

ولفت إلى أن العمل في إطار برنامج «نوستوس»، أو «الحنين والعودة إلى الجذور»؛ الذي تقدمه الدول الثلاث، مدرج ضمن جدول أعمال القمة وسيتم مناقشته في اجتماع القاهرة.