شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة جمصة تحذر من نزول البحر: «لسنا مسؤولين عن أي حالات غرق.. الصيف انتهى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، المواطنين ورواد الشاطئ من نزول البحر، وأكدت أنه اعتبارا من اليوم الأول من أكتوبر انتهى موسم الصيف رسميا، وأنها غير مسؤولة عن أي حالات غرق «لا قدر الله»، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

Advertisements

وعقدت رحاب المزين، رئيس مدينة جمصة اجتماع مع الإدارات المعنية «الحملة الميكانيكية، النظافة، المتابعة، البيئة، والاشغالات»، لمناقشة استعدادهم لاستقبال موسم الشتاء ومدى جاهزية المعدات لكسح مياه الأمطار.

وناقشت رئيس المدينة، خلال الاجتماع، مديري الحملة الميكانيكية ومدير قسم النظافة عن مدى جاهزية المعدات لكسح مياه الأمطار، وكذلك الالتزام بالنوبتجيه وضرورة التواصل مع مشرفين النظافه وسائقي معدات كسح مياه الأمطار.

وطالبت بضرورة تفعيل المتابعة الميدانيه على الوجه الأكمل، وكذلك تفعيل لجنه مطاردة الأمطار، كما تم التشديد على مدير إدارة الملاريا لبذل أقصى جهد للقضاء على ظاهرة الناموس، بعمل نوبتجيه على منافذ المدينة لتأمينها.