شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تخصص 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والأماكن الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، وفي إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم تخصيص 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والأماكن الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل ذاتي من الوزارة كمرحلة أولى.
وأكد «جمعة» أن وزارة الأوقاف لن تتدخل بأي شكل في إدارة هذه المدارس، إنما تتم إدارتها إدارة كاملة بمعرفة وزارة التربية والتعليم وفق منظومة التعليم الحديثة، وسيتم إطلاق مسمى «مدارس الأوقاف» على هذه المدارس، تأكيدًا على دور الوقف في خدمة المجتمع، وتعظيمًا لشأن الوقف، وتشجيعًا له في خدمة المجتمع.
وأوضح الوزير أن هذا يأتى في إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا التعليم وتوفير المناخ التعليمي العصري.
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