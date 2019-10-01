شكرا لقرائتكم خبر عن بكري للرئيس السيسي: «حاجات كتير عايزة تتغير.. الطبقة الوسطى تآكلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعقد مصالحة وطنية مع الشعب.

وقال بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء: «نريد مصالحة وطنية حقيقية مع الطبقة الوسطى التي تآكلت وانضمت للطبقة الكادحة، ومصالحة مع الصحافة التي تحولت إلى إعلام المنع والمنح ولم تعد تستطيع استضافة نائب أو وزير أو محافظ، ونريد للقوى الناعمة أن تقوم بدورها».

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وأضاف: «يجب أن تكون هناك مصالحة بين البرلمان والمواطنين خاصة أن النواب كانوا صامتين فكان من الطبيعى أن تستهين بهم الحكومة.. يا ريس اسمع مشاكل الناس حتى لا نعيد سيناريو 25 يناير، وعلى كل شخص خائف أن يقول كلمة الحق، فليقلها حتى لو مجروح أو موجوع، فالأغلبية البرلمانية دافعت وأخذت مواقف من منطلق الحرص على مصلحة الوطن، والأوضاع التي كانت تعيشها مصر احتاجت إلى الصمت أحيانا وتمرير قوانين تحتاجها حتى لو لم نكن راضين عنها».

وتابع بكري: «هناك فقر ومآسي كثيرة وواقع مرير يزداد وحكومات شبه بعض ووزراء مينفعوش، وإنقاذ مصر من مخطط الفوضى في يد الرئيس.. الأحزاب السياسية ماتت ويجب أن يعطيها الرئيس قوة ودفعة، ومن حق المعارض أن يكون له وجود وأن يكون للإعلام رأي آخر، نحن لسنا في خلاط كما قالت الزميلة لميس جابر، فالبعض ما زال يعتقد أن الحل في كلمة حاضر ونعم».

واستطرد بكري مخاطبا الرئيس: «بص في الدولاب يا ريس كويس، هتلاقى حاجات كتير عايزة تتغير»، مشيرا إلى أهمية أن يعبر البرلمان بقوة عن المواطن وأن تاتى الحكومة إلى البرلمان.