شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبلة «منزلة الشهداء والتضحية في سبيل الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «منزلة الشهداء، والتضحية في سبيل الوطن» وذلك بالتزامن مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر.

وهنا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة سيادة الرئيسعبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة بهذه الذكرى العريقة في تاريخ مصرنا العظيم، مؤكدًا أن جيل أكتوبرالجديد قادم في بناء مصر المستقبل بكل ما يعنيه بناء دولة عصرية قوية حديثة من معان.