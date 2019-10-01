شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للإعلام يوجه الشؤون القانونية بتقديم بلاغ للنيابة ضد حسن الغيطاني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشؤون القانونية بالوطنية للإعلام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد حسن الغيطاني بسبب تجاوزاته في حق العاملين بالوطنية للإعلام بألفاظ تحمل إهانات يعاقب عليها القانون.
وتؤكد الوطنية للإعلام بأنها لا تتهاون في حق أبنائها ودورهم الوطني في تقديم إعلام توعوي بمهنية ومصداقية وحرفية، وأن ماسبيرو منذ نشأته ولا يزال يزخر بالكفاءات والخبرات المتميزة.
يذكر أن الصحفي حسن الغيطاني «وصف العاملين في ماسبيرو بأوصاف وألفاظ لا تليق بهم، ما اعتبره العاملون في الهيئة الوطنية سبًا وقذفًا في حقهم وحق المبنى العريق».
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