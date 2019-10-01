شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرسل برقية تأييد لرئيس الجمهورية: خطواتك واعية وجهدك صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مجلس النواب برقية لرئيس الجمهورية، بمناسبة بدء دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، يعلن فيها تأييده الكامل لرئيس الجمهورية للخطوات والسياسات المتوازنة التى أرسي دعائمها، ولجهده الصادق في سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن.

وأكد مجلس النواب، أنه يبارك خطوات الرئيس الواعية على الساحات العربية والدولية والإقليمية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصرى، وخطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات التى تصب فى شرايين الاقتصاد الوطنى، بعد أن حاز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتحسن في تصنيف مصر الائتماني.

وأشاد مجلس النواب بسعي الرئيس الحثيث للقضاء على الإرهاب، وتوحيد مواقف الأشقاء لكشف الدول الراعية والداعمة له، مجددا ثقته الكاملة في قيادة الرئيس، منادياً بوحدة الصف وإعلاء المصالح الوطنية العليا، والوقوف صفاً واحداً ضد من يريدون وقف مسيرة الوطن.

واختتمت البرقية بقول الله تعالى " أما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" .