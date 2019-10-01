شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. رئيس النواب يعلن اختيار المستشار محمود فوزي أمينا عاما للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اختيار هيئة مكتب المجلس للمستشار محمود فوزي عبد الباري، لتقليد منصب الأمين العام للبرلمان، خلفاً للمستشار أحمد سعد، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق.

وتمنى عبد العال، خلال أولى جلسات الدور الخامس لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الثلاثاء، التوفيق والسداد للمستشار محمود فوزي، في أداء عمله كأمينا عاماً للبرلمان، وليكن خير خلف لخير سلف، في معاونه أعضاء المجلس لأداء مهامهم الرقابية والتشريعية، والنهوض بالامانة العامة للمجلس.

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وشغل المستشار محمود فوزي، منصب مستشار رئيس مجلس النواب خلال الفترة الماضية.

وجاء إخطار الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بإختيار المستشار محمود فوزي إمينا عاماً لمجلس النواب، في ضوء المادة 416 من اللائحة الداخلية للبرلمان والتي مفادها : يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح.

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية اليوم، بدأت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات.