شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الحكومة تسير على قدم واحدة.. والمحافظون لا يتجاوبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الرئيس السيسى يقفز في سبيل تحقيق أهداف بناء الدولة، والحكومة تسير على قدم واحدة، والمحافظين لا يتجاوبون، والمجالس المحلية غائبة، موضحا،: "المجالس المحلية هي مصنع الديمقراطية، هي بوتقة الحل لأنها ستصنع حوار حقيقي بين الشعب والجهاز التنفيذى".

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الآن، أن الشباب سيجدون منفذ للحديث مع رئيس الحى والمحافظ، وسيتمكنون من ممارسة دورهم، مطالباً النواب ببناء علاقات عميقة مع الشباب من خلال دورهم التوعوى، وكذلك دور جديد للمكتبات بمراكز الشباب وقصور الثقافة.

وأكد رئيس البرلمان، أن المجلس حريص على سماع أصوات المخالفين، وأن بناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية.

Advertisements