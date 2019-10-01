شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: المواجهة مع قوى الشر مستمرة كونها "معركة وجود" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المواجهة مع قوى الشر وأعداء الوطن مستمرة، وهذه حقيقة، متابعا: "المعركة هى معركة وجود مع قوى الشر".
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.
وتابع رئيس مجلس النواب: "لابد أن يتم تحصين المجتمع ورفع المعاناة عنه، وهذا يقتضى بعض الإجراءات والتكاتف بين كل مؤسسات الدولة".
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن الشعب المصرى يساند دولته والقيادة السياسية، والدولة تقف بجانب المواطن والبرلمان فى دور الانعقاد الخامس والأخير سيكون عنوانه "المواطن المصرى".
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