شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإعلام الصينية تبرز تهنئة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وسائل الإعلام الصينية، اليوم الثلاثاء، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والذى يوافق الأول من أكتوبر.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وصحيفة (الشعب) اليومية وشبكة (الصين اليوم) أن أمين الرئاسة حسام زعتر نقل إلى السفير الصينى بالقاهرة لياو لى تشيانج تهنئة الرئيس السيسي، وتحياته إلى الرئيس الصينى شى جين بينج، وشعب الصين بهذه المناسبة الوطنية التى يتم الاحتفال بها فى الأول من أكتوبر من كل عام.. وحرص الرئيس السيسى على إرسال مبعوث إلى السفارة الصينية ما يعكس قوة العلاقة بين البلدين.

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وأضافت وسائل الإعلام الصينية أن السفير الصينى بالقاهرة لياو لى تشيانج أعرب، خلال اللقاء، عن شكره للرئيس السيسى على حرصه على إرسال مبعوث لتقديم التهنئة للشعب الصينى والرئيس الصينى بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وإشارته إلى رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأن البلدين حققا العديد من الإنجازات تحت الرعاية المباشرة للرئيسين.

وكانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع جمهورية الصين الشعبية، ورفع البلدان علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014.