شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الفترة القادمة ستشهد إصلاحات سياسية وإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية أيضا.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

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وتابع "عبد العال": "الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية، وأثبت يوم الجمعة الماضى، أنه إيد واحدة أغلبية ومعارضة، والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما".

واستطرد "عبد العال": "الشعب ونواب المجلس أغلبيبة ومعارضة يد واحدة والجميع وطنيين سواء كانوا فى الأغلبية أو المعارضة، وفى الفترات السابقة كانت هناك إجراءات تقتضيها المرحلة حتى لا نذهب فى اتجاه آخر، وحاليا بدأت الأمور تتحسن والاقتصاد يتعافى، وفى القريب سيكون هناك إصلاحات سياسية، وأيضا إصلاحات إعلامية".