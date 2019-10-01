شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يقف دعماً للرئيس والجيش والشرطة فى بناء الدولة الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، وقفة دعم للرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشروعه لبناء الدولة المصرية الحديثة، والقوات المسلحة والشرطة المصرية، وذلك بناء على طلب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رئيس لجنة الشئون التشريعية، أن حزب الوفد سياسة وعملاً وقولاً وفعلاً، يدعم الدولة المصرية، ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشروعه الوطنى لبناء الدولة الحديثة، والقوات المسلحة المصرية الذى تنحاز إلى الإرادة الشعبية، والشرطة الوطنية المصرية التى ضحت ووقفت وحمت الشعب من المؤامرات الداخلية والخارجية.

وشهدت الجلسة العامة بالبرلمان، العديد من كلمات أعضاء البرلمان، الذين أكدوا خلالها دعمهم لاستقرار الدولة المصرية، ولمنهج القيادة السياسية.