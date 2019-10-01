شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: الرئيس السيسي رفع الكثير من المظالم وأمال الشعب تشغل ذهنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الكثير من المظالم، لافتاً إلى مبادرته بالأمس القريب بدارسة ما يتعلق بمشاكل التموين فور عودته من الخارج.

وقال عبد العال، خلال أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب من الفصل التشريعى الأول المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن آمال الشعب والأمة دائما ما تعيش معه، وفى ذهنه، ويواصل الليل بالنهار من أجلها".

وأضاف عبد العال: "الجميع يشاهد ويعلم حجم الجهد المبذول، فما اجتمع رئيس دولة في تاريخ مصر مع مسئولية بقدر الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء مع الوزراء أو المحافظين أو رؤساء مؤسسات اقتصادية، فلا يمر يوماً إلا وهناك أكثر من اجتماع".

وشهدت الجلسة الافتتاحية اليوم، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس، ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات.