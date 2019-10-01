شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يُحيل قوانين الجمارك والإجراءات الضريبية والمشروعات للجان المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، إلى لجنة الخطة والموازنة، وأحال أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الاقتصادية إلى الخزانة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

Advertisements

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الول لمجلس النواب، والمنُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

وأحال أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 إلى لجنة مُشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.