شكرا لقرائتكم خبر عن 7 بنود يشملها تفويض قضاة محكمة استئناف القاهرة لرئيسها .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوضت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، رئيسها المستشار بدرى عبد الفتاح فى عدد من الأمور تتعلق بعمل المحكمة.

البنود هى:-

1- ندب أي من القضاة للجلوس محل قاضِ آخر حال قيام مانع لدى الأخير أو غيابه لسبب ما.

2- تعديل تشكيل الدوائر واختصاصها وما يسند إليها من قضايا لنظرها أو إنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل بين الدوائر المدنية والجنائية، وعرض ما نرى عرضه على أيٍ منها من قضايا اختصاص دوائر أخرى.

3- تعديل مواعيد وتواريخ انعقاد الجلسات، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وكذلك تحديد جلسات لنظر التظلمات من أوامر الاعتقال وطعونها.

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4- الموافقة على ما يطلب من ندب أحد القضاة للعمل مؤقتًا بمحكمة النقض أو بمحكمة استئناف أخرى أو النيابة العامة أو لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية أو التحقيق أو القيام مؤقتًا بأعمال قضائية وقانونية غير عمله أو أن يكون محكمًا، وكذلك الموافقة على إعارته إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك طبقًا لأحكام قانون السلطة القضائية.

5- الموافقة على قيام القضاة بإجازة خارج أراضي البلاد.

6- ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة بعض سلطاته الإدارية أو بعض الأعمال السابق تفويضه فيها عند الضرورة.

7- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمحكمة وتمثيل قضائها والدفاع عن حقوقهم المادية والأدبية.

وعقدت محكمة استئناف القاهرة جمعيتها العمومية العادية لتوزيع العمل للعام القضائى الجديد ، السبت الماضى، حيث ناقشت ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، وسائر المسائل المتعلقة بعمل المحكمة وأمورها الداخلية.