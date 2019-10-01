شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة تستهدف إنشاء 78 مشروعا بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات تقريراً يتضمن نتائج الاجتماع العاشر لمجلس إدارة المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة AREI الذى عقد فى مقر بعثة الاتحاد الأوروبى بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية على هامش أعمال قمة المناخ.

أوضح عمران فى بيان له، أنه قد شارك فى اجتماع رئيس جمهورية غينيا رئيس مجلس إدارة المبادرة، رئيس جمهورية تشاد، ونائب رئيس وزراء جمهورية ناميبيا، وممثلين عن الدول أعضاء مجلس إدارة المبادرة (مصر - ناميبيا – كينيا – غينيا - تشاد). السيدة مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى، ممثل عن بنك التنمية الأفريقى ، ممثلين عن فرنسا والاتحاد الأوروبي ، مدير وحدة التنفيذ المستقلة IDU.

كما أوضح أن هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإدارة تم تخصيصه فقط لاعتماد المشروعات للوصول لهدف المبادرة بتحقيق 10 جيجاوات بحلول عام 2020.

وأضاف أنه من أهم الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الإجتماع المشروعات المقدمة لاعتمادها من مجلس الإدارة والتى بلغ عددها 78 مشروع بإجمالي قدرات 4776.5 ميجاوات بإجمالي استثمارات 7115.76 مليون يورو تبلغ مساهمة شركاء التنمية 2311.45 مليون يورو، موزعة على الأقاليم الافريقية كما يلي:

(10) مشروعات إقليم شرق افريقيا بقدرات 264 ميجاوات وبتكلفة 379.52 مليون يورو.

(36) مشروعات إقليم شمال افريقيا بقدرات 2911 ميجاوات وبتكلفة 4748.88 مليون يورو.

(12) مشروعات إقليم الجنوب أفريقى بقدرات 450 ميجاوات وبتكلفة 798.56 مليون يورو.

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(13) مشروعات إقليم غرب افريقيا بقدرات 347.5 ميجاوات وبتكلفة 435.7 مليون يورو.

(7) مشروعات إقليمية بقدرات 804 ميجاوات وبتكلفة 753.1 مليون يورو.



وفي هذا الصدد أشار عمران إلى أنه بإضافة هذه المشروعات الي ما تم اعتماده سابقاً يصبح عدد المشروعات التي تم اعتمادها 206 مشروع بإجمالي قدرات 9.99 جيجاوات مما يعني ان المبادرة قد حققت هدفها بحلول عام 2020



وأكد عمران أن مصر كانت أول دولة تقدم مشروعات للمبادرة خاصة تلك التي يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص لان كافة المشروعات التي تم تقديمها للمبادرة كانت عن طريق شركاء التنمية.



وأضاف أن الرئيس ألفا كوندي – رئيس جمهورية غينيا ورئيس مجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة ومنسق موضوعات الطاقة المتجددة فى أفريقيا اشاد أكثر من مرة اثناء الاجتماع بالتجربة المصرية الرائدة في تشجيع القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة مشيراً إلى المشروعات التى تم عرضها إثناء الاجتماع التى يتم تنفيذ معظمها من خلال القطاع الخاص فى مصر، وأكد على أن الدول يمكن أن تحتذى بما قامت به مصر، وشكر مصر ايضاً على استعدادها لإرسال خبراء لتقييم مشروع FOUMI.



كما أضاف أنه تم الإتفاق على عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية CTi لتقييم مشروعات وسط افريقيا ويتم اعتماد المشروعات المستوفاة للبيانات وقد طلب الرئيس الغينى من مصر إمكانية استضافة هذا الاجتماع، وتم اخباره باستعداد مصر لاستضافة الاجتماع دعماً للمبادرة، وسوف يتم عقد الاجتماع فى شهر أكتوبر 2019.



وأعرب الحضور عن تقديرهم للعمل الذى تم إنجازه من قبل وحدة التنفيذ المستقلة (IDU) واللجنة الفنية المؤقتة (CTi)، كما تقدموا بالشكر لمصر على الموافقة على استضافة الاجتماع القادم للجنة الفنية لنهو موضوع مشروعات وسط افريقيا. واعربت ممثلة فرنسا عن تأييدها لفكرة العمل على حشد موارد جديدة لتمويل المبادرة مع ادخال شركاء جدد خاصة وأننا نسير الي المرحلة الثانية من المبادرة والتفكير في اَليات مبتكرة للتمويل.