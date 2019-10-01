شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى يجدد تأييد المملكة لجهود مصر فى حربها على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وحسب وكالة "واس"، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذى تلقاه من الرئيس ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، ونتائج المباحثات الرسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وجدد المجلس تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها مصر في حربها على الإرهاب.