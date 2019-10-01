شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: أردد مع البابا تواضروس قناعته بأن المصريين على قلب رجل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه يرحب بقداسة البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية، الذى يحظى بالاحترام ليس فى مصر فقط وإنما فى مختلف بلدان العالم، موضحا أنه شخصية يميزها الصبر والحكمة والمعرفة عابرة الحدود الذى يتعامل مع المواقف المختلفة بوطنية خالصة وقناعة تامة أن المصريين جميعا على قلب رجل واحد.

وأضاف نجم، بكلمته خلال الترحيب بقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء فى جامعة حلوان، أنه يقدر اختيار جامعة حلوان واختصاصها بأول زيارة رسمية لجامعة حكومية وتوقيع بروتوكول مع الكنيسة فى مجال الخدمة العامة، موضحا أن هذه الاتفاقية تتسق مع جهود المؤسسة التعليم بدعم من التعليم العالى على التعاون والتنسيق وعقد الشرااكات متعددة الأطراف مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية مشيرا إلى التقدم فى العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار الدكتور ماجد نجم إن هذه الندوة تتزامن مع بداية شهر أكتوبر العظيم وهو شهر الانتصار ، مؤكدا أن رمال سيناء ارتوت بدماء أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين معا لأن تبقى مصر شامخة بين الأمم بعزم ومحبة أبنائها.

من جانبه، قال الطالب مصطفى صقر، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إن مصر أرض السلام وتتميز بنشر السلام والمحبة بين الناس، قائلا: "يشرفنى بالأصالة عن نفسى وطلاب الجامعة أن نرحب بقداسة البابا فى زيارة غالية على قلوبنا وهى الأولى من نوعها، وأعضاء هيئة التدريس ووزير التعليم العالى والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان".

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