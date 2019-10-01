شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة جامعة مصر تتصدر الفائزين بجوائز مسابقة "الفنية العسكرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اهتمام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدعم الأنشطة المتنوعة، وإفساح المجال أمام جميع كليات الجامعة للمشاركة فى الفعاليات المتنوعة، وهو التوجه الذى يتم تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، حققت كلية الهندسة بالجامعة إنجازا كبيراً تمثل فى حصول فريق الكلية على الجائزة الرابعة فى المسابقة الدولية للعربات غير المأهولة "UMSIC 2019" وهى المسابقة التى تم تنظيمها مؤخراً فى الكلية الفنية العسكرية وشاركت فيها كليات الهندسة بالجامعات المصرية.

وكان فريق كلية الهندسة المكون من ثلاث أقسام وهي "الاتصالات - كهرباء القوى – الميكاترونيات" قد شارك فى هذه المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة والدكتور باهر أبو ستيت عميد كليه الهندسة.

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واستطاع هذا الفريق أن يكون فى الصدارة بالحصول على المركز الرابع نظراً لأن الفرق العسكرية كانت قد حصدت المراكز الثلاثة الأولي. وبالتالي يكون فريق كليـة الهندسـة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى تولى الإشراف عليه د. ممدوح جودة من قسم هندسـة الاتصالات هو أول فريق مدني يفوز بمركز متقدم فى هذه المسابقة متخطياً بذلك جامعتي الإسكندرية والمنصورة، طبقا للتقرير الخاص بختام المسابقة.