بالأسماء.. ننشر أعضاء المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف ومأموريتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة كافة القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة للعام القضائى الجديد 2019 - 2020 ، وكان من بينها القرار الذى أصدره المستشار بدرى عبد الفتاح بتشكيل المكتب الفنى للمحكمة ، وكذا تشكيل الإدارات الجنائية الجديدة التى صدر بها قرار سابق. ويأتي تشكيل المكتب الفنى برئاسة المستشار إبراهيم أحمد السيد الصياد، فيما ترأس المستشار عمر الفاروق إسماعيل محمود حفيظ، المكتب الفنى للتعاون الدولي والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان. وتضمن تشكيل أعضاء المكتب الفنى لشئون المحكمة، المستشارين، عاطف عبدالمنعم علي نصر، جمال أحمد عبدالرحمن عبدالعال، محروس حلمي عبدالهادي، محمد حسام علي محمد سليمان، محمد صبحي عبدالحكيم خليفة، محمد سيف النصر محمد. Advertisements أما مأمورية استئناف القاهرة بطرة، فيترأسها المستشار محمد شيرين فهمى. وأعضاء المكتب الفنى لمأمورية شمال القاهرة، كلا من المستشارين وفيق محمد أحمد مكاوى، وصلاح الدين محمد محمود زايد. كما شمل التشكيل المستشار أحمد هاني حسن أنور، عضو المكتب الفنى لمأمورية القاهرة الجديدة، والمستشار طارق محمود صالح أبو زيد، عضو المكتب الفنى لمأمورية الجيزة والسادس من أكتوبر. وانعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة ، السبت الماضى ، حيث اعتمدت ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة للعام القضائى الجديد 2019- 2020.

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