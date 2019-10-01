شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يخفيض سن شهادة "رد الجميل" لكبار السن إلى 65 عاما بعائد شهرى 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن بنك ناصر الاجتماعى أصدر شهادة "رد الجميل" العام الماضى، المخصصة لكبار السن تنفيذا لسياسات الشمول المالى للبنك وامتدادا لدوره فى العمل الاجتماعى، للعام الثانى على التوالى يستمر البنك فى طرح الشهادة وفئتها 1000جنيه ومضاعفتها بحد أقصى مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالى للإيداع ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 شهور دون خصم .

وصرح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر ، أنه نظرا للإقبال على هذه الوديعة فقد تقرر تخفيض سن الشهادة إلى 65 عاما بالإضافة إلى تعديل دورية صرف العائد لضمان تلبية احتياجات كافه العملاء فأصبح العائد 15% شهرى أو بدورية صرف ربع سنوية، بعائد 15.25% أو دورية صرف نصف سنوية بعائد 15.5% أو دورية صرف سنوية بعائد 16%.

وأوضح فاروق أن البنك قام فى الأونة الأخيرة بتقديم مجموعة متنوعة من القروض لأصحاب المعاشات بشروط ميسرة تعتبر من أكثر التسهيلات التي تقدم لهذه الفئة من المجتمع ومن أمثلة هذه القروض قروض لتمويل المصروفات الدراسية والتى تصل إلى 50 ألف جنيه كذلك قرض لتمويل الزواج، وقرض تأثيث شقه الزوجية وقرض الإسكان و قرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات وتقتصر المستندات المطلوبة على صورة الرقم القومى وبرنت بالرقم التأمينى وبيان مفردات مرتب للضامن وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون بالإضافة إلى تقديم المساعدات النقدية لغير القادرين من المسنين بعد استيفاء مستندات، صورة بطاقة الرقم القومى وبحث اجتماعى وفى حالة المرض يتم تقديم تقرير طبى حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة.