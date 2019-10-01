بروتوكول تعاون بين الكنيسة وجامعة حلوان للخدمة المجتمعية وتطوير العشوائيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون بين الجامعة والكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ للخدمة المجتمعية والارتقاء بالبيئة والنهوض بالمجتمعات العشوائية وخدمة المجتمع المصرى، وذلك مع ممثل الكنيسة المصرية بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى. يذكر أن قداسة البابا رافقه فى زيارته لجامعة حلوان وفد كنسي يتكون: نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية ووكيل المعهد الدكتور عادل فخري والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.

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